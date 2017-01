RTL2You 23:10 bis 00:00 Mysteryserie Teen Wolf Neue Feinde USA 2015 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Scott und seine Freunde haben das letzte Schuljahr erfolgreich hinter sich gebracht und bereiten sich nun auf die Oberstufe vor. Doch wie es sich für Beacon Hills gehört, haben sie erneut mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Ein Werwolf greift Deputy Parrish an, um Scott McCall zu finden. Lydia findet sich im Eichenhaus wieder, ein gewaltiger Sturm legt die komplette Elektrizität lahm und Liam hat mit seinen Fähigkeiten zu kämpfen. Und was hat das alles mit den seltsamen Ärzten zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tyler Posey (Scott McCall) Dylan O'Brien (Stiles Stilinski) Holland Roden (Lydia Martin) Shelley Hennig (Malia Tate) Arden Cho (Kira Yukimura) Dylan Sprayberry (Liam Dunbar) Melissa Ponzio (Melissa McCall) Originaltitel: Teen Wolf Regie: Russell Mulcahy Drehbuch: Jeff Davis, Angela Harvey Kamera: Rich Paisley Musik: Dino Meneghin