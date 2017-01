RTL2You 17:05 bis 18:00 Dokusoap Berlyn D 2016 16:9 HDTV Merken Für Ivana geht es diesmal nach Düsseldorf und ab auf den Doktorstuhl. Langschläferin Anouschka muss merken, dass Ausschlafen im Elternhaus nicht ganz so easy ist. Mal schauen wie lange der Hausfrieden hält. Taynara kommt von ihrem Kurztripp nach Köln zurück und schnappt sich zuhause sofort wieder ihren Boyfriend für ein quickes Fotoshooting. Was für eine Ausdauer! Ob sie das mit ihrem neuen Projekt wohl beibehalten kann? Jimi findet sich in einer "Breaking Bad"- Kulisse wieder, um dort mit Mutti nach alten Schätzen zu graben. Doch nicht so bad, unser bad boy! Und was geht in der WG-Wohnung in Berlin zur Weihnachtszeit ab? Etwa Totenstille? Doch da rasselt plötzlich etwas im Türschloss und herein tritt ein uns nur allzu bekanntes Gesicht... Welcome home! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Berlyn