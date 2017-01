RTL2You 16:05 bis 17:05 Dokusoap Berlyn Anouschka und das große Babbeln D 2016 16:9 HDTV Merken Anouschka verlässt samt Thunfischsalat die Hauptstadt in Richtung Süden. Dort angekommen, passt sich ihre Sprache sofort wieder der Heimat an. Ivana geht derweil auf bekannten Pfaden spazieren: vorbei am Kindergarten, der alten Schule und dem Beauty-Salon ihrer Mama. Jimi wiederum ist auf seiner alljährlichen Geschenketour quer durchs KadeWe unterwegs, als er plötzlich als Geldfälscher verdächtigt wird. Das wars dann erstmal mit den Fuffis durchn Club. Last but not least ist Taynara in Köln, besucht die CGN-Crew und macht Fotos mit Fans auf dem Domplatz. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Berlyn