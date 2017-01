RTL2You 14:10 bis 15:10 Dokusoap Berlyn Style & das Geld D 2016 16:9 HDTV Merken Anouschkas Modegeschmack ist immer on fleek und deswegen sind wir direkt dabei, wenn sich die Styling-Queen auf die Suche nach neuen Looks macht. Taynara zeigt derweil ihr Zuhause, kocht für uns und später heißt es wieder wer hätte das gedacht ab ins Fitnessstudio! Jimi wiederum hat heute die nächste Weihnachtsfeier auf dem Programm. Sängerin Leo, Glückskekse und Dancing-Queen Chloé zaubern vorweihnachtliche Stimmung in die Managerwohnung. Ivana hingegen sitzt in ihrem Heimatdorf fest und macht große Ansagen für die Zukunft. Es bleibt spannend! In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Berlyn