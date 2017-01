RTL2You 13:10 bis 14:10 Dokusoap DailyCGN D 2016 16:9 HDTV Merken Business steht an und das heißt bei Ana und Carmen Kaffeetrinken mit anderen Influencerinnen. Doch was stimmt mit Jola nicht? Eine seltsame Nachricht von Niclas verunsichert derweil Carmen, während Dilara und Veli in der verbotenen Stadt shoppen. Es soll Schuhe für Veli geben, aber ob er welche findet oder ob am Ende doch eher Dilara beglückt wird? Schließlich findet ein kleines Duell zwischen Velis Audi und einem Porsche im Fast and the Furious-Style statt. Sara-Joleen wiederum ist auf Last-Minute-Geschenkekauf-Tour mit Pia. Auch die ersten Gegenstände für die noch nicht vorhandene neue Wohnung werden geshoppt. Ob das nicht etwas verfrüht ist? Tim und Niclas machen unterdessen einen Schritt weiter in die Selbstständigkeit. Es geht zum Gewerbeamt. Am Abend steht für Carmen und Niclas schließlich ein geheimes Dinner an. Ein Anruf soll ihnen sagen, wo die Location sich befindet... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DailyCGN