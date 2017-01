RTL2You 11:15 bis 12:15 Dokusoap DailyCGN Geheimes Treffen mit Taynara D 2016 16:9 HDTV Merken Taynara ist zu Gast bei DailyCGN, genau genommen bei Tim und Niclas. Die drei treffen sich heimlich in Tims Kölner Wohnung. Aber was planen sie? Dilara geht es derweil überhaupt nicht gut, also macht sich Veli alleine auf den Weg zum Zoll. Carmen wiederum versucht sich als fleißige Studentin und arbeitet gewissenhaft an ihrer Arbeit, bis Instagram-Husband Niclas nach Hause kommt und feststellen muss, dass Carmen den Ofen offenbar nicht so richtig versteht. Was hat sie wohl schon wieder falsch gemacht? Sara unterstützt unterdessen zwei Freunde bei einem kleinen akustischen Musikvideodreh und ist dabei leicht überfordert, denn sie muss sich um alles selber kümmern. Last but not least fährt Tim am Abend mit der leicht hyperaktiven Ana in den Baumarkt, um ein paar Anschaffungen zu machen... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DailyCGN