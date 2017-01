RTL2You 09:25 bis 10:20 Dokusoap DailyCGN Selbstbräuner Fail D 2016 16:9 HDTV Merken Zeit für einen Ausflug ins Krankenhaus: Dilara und Veli besuchen dort ein Kind aus ihrer Familie und kaufen vorher noch schnell ein Spielzeug. Sara kränkelt derweil immer noch. Trotzdem rafft sie sich auf, um mit Pia eine gesunde Mahlzeit zu zaubern. Carmen und Niclas finden sich unterdessen viel zu weiß und greifen zur Bräunungscreme. Leider endet der Selbstversuch jedoch in einem totalen Desaster. Niclas backt zur Aufheiterung eine Pizza und Carmen lenkt sich gemeinsam mit Lisa beim Training ab und sucht anschließend ein Weihnachtsgeschenk für Niclas. Was wird sie ihrem Liebsten schenken? Ana wiederum fröstelt beim Modeshooting und dreht anschließend trotzdem noch ein YouTube-Video alleine zu Hause. Und Tim versucht sich an einer Eigenkreation aus ominösen Zutaten... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: DailyCGN