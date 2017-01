RTL2You 08:30 bis 09:25 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU D 2016 16:9 HDTV Merken Die fleißigen Mjunik-Zuschauer wissen, dass es bei den Mädels in der Karibik auch mal Krach gegeben hat. Heute erzählt Lina ihre Sicht der Dinge und warum sie sich von Sophia so verletzt fühlt. Luisa dagegen startet gut gelaunt in den ersten Tag in Australien. Nach einer schweißtreibenden Sporteinheit geht es dann in einen fancy Beach-Club. Und natürlich darf beim Blogger-Pärchen die Fotosession nicht fehlen. Sophia wiederum ist mit ihrem Bruder auf großer Einkaufstour in Gera. Und dann zeigt sie noch ein paar der Bilder, die bei ihrem Trip in den Oman entstanden sind inklusive Retusche. Für Roxi geht es unterdessen ins Meer: Über drei Stunden schwimmt sie zusammen mit Schildkröten. Am Abend nimmt sie uns dann mit auf eine typisch karibische Weihnachtsfeier. Ausgefeiert hat dagegen Filiz, die ihren Kater mit einem 4-Sterne-Menü wegkochen will: Es gibt eine 5-Minuten-Terrine und eine Einladung an alle da draußen, die zu Filiz'' Inner Circle gehören wollen... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU