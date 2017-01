RTL2You 06:35 bis 07:30 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Red Hair, Don''t Care! D 2016 16:9 HDTV Merken Nur noch wenige Tage, dann bekommt Lina ihren lang ersehnten Besuch von ihrem Crush. Natürlich muss da alles von Kopf bis Fuß sitzen, und deshalb bekommt sie eine neue Haarfarbe verpasst. Aber ob sie mit dem feuerroten Schopf wirklich happy ist? Sophia dagegen muss ihre blonde Pracht in einem Tuch verstecken, denn sie besucht heute noch eine berühmte Moschee, bevor es wieder zurück in die Mjunik-WG geht. Dort erwartet sie am Abend noch geheimnisvollen Männerbesuch. Für Roxi wiederum geht es auf einen typischen, karibischen Kindergeburtstag. Dafür muss sie sich eine leckere Vorspeise einfallen lassen, während Filiz für ein Shooting nach Tirol fährt und dort erst einmal ein bisschen im Spa entspannt. Doch ein paar Kinder verderben ihr die Laune... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU