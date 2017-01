RTL2You 05:40 bis 06:35 Dokusoap MJUNIK - Home Of YOU Kamel-Shooting im Oman D 2016 16:9 HDTV Merken Heute geht''s für Sophia wieder in die Sonne. Für eine Kosmetikmarke darf sie ein paar Tage in den Oman fliegen. Model Jüli Mery ist auch mit dabei. Klick rein und lass dich in ein Reisemärchen aus 1001 Nacht entführen. Während Sophia mit einem Kamel shootet, kämpfen Roxi und Malte mit dem Schlamm. Sie machen eine Wanderung, die zum Schluss ziemlich gefährlich wird. Luisa wiederum muss noch vor ihrem Abflug nach Sydney ein Paar Kooperationen vorbereiten, und Lina hat einen erfolgreichen Besuch bei einer PR-Agentur in L.A. Auch Filiz darf nicht fehlen und heute ist sie mit ihrem Pupa unterwegs. Quatsch ist also programmiert... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: MJUNIK - Home Of YOU