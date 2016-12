RTL2You 18:30 bis 19:20 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Das Kardashian Kettensägenmassaker USA 2013 16:9 HDTV Merken Rob versetzt alle einen Schock, als er in Khloes Garten Kunst mit der Kettensäge betreibt. Kim will ihrer altklugen Familie Plazenta zu essen geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caitlyn Jenner (Himself) Kendall Jenner (Herself) Kris Jenner (Herself) Kylie Jenner (Herself) Kourtney Kardashian (Herself) Kim Kardashian West (Herself) Gäste: Gäste: Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kris Jenner, Bruce Jenner Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12