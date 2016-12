RTL2You 12:45 bis 13:10 Trickserie One Piece Eine bombige Magenverstimmung J 2001 Stereo Merken Boogey und Woogey kämpfen miteinander, und der Kampf endet wie immer unentschieden. Daraufhin gibt Boogey Woogey ein bisschen Schnaps. Zurück bei Ruffy und Vivi erfährt Woogey, dass Nami und Lysop zu ihnen gehören und der Schnaps von ihnen ist. Plötzlich explodiert der Schnaps in Woogeys Bauch und er fällt zu Boden. Aber er kann sich wieder aufrichten. Wütend beschuldigt er Ruffy und Vivi, sie hätten Sprengstoff in den Schnaps getan. Woogey wird von Ruffy vorübergehend ruhig gestellt. Aber schon bald bricht der Vulkan wieder aus und die nächste Kampfrunde zwischen Woogey und Boogey wird eingeläutet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Takuji Suzuki