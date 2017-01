ATV 22:20 bis 00:20 Actionfilm Lara Croft: Tomb Raider USA, GB, J, D 2001 2017-01-07 14:15 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Die bildhübsche Lara Croft ist wirklich etwas Besonderes. Sie fällt nicht nur wegen ihren Outfits auf, auch ihre Hobbies wollen nicht so recht in die geborgenen Welt des britischen Adels passen: Die Grabjägerin steht auf gefährlich Abenteuer, reist dafür um den ganzen Globus und sammelt mystische Gegenstände und Artefakte. Obendrein kann sie auch zulangen und weiß sich mit ihren Fäusten durchzusetzen. Als Lara in ihrer Villa auf ein altes Artefakt stößt, wird ihr Entdeckerdrang auf ein Neues aufgeweckt: Durch einen Brief von ihrem verstorbenen Vater erfährt sie, dass das Artefakt, eine antike Uhr, der Schlüssel für den Tempel des allsehenden Auges ist. Mit Hilfe des allsehenden Auges kann die Zeit manipuliert werden, allerdings müssen sich dafür die Sterne des Sonnensystems in einer besonderen Konstellation befinden. Das passiert zwar nur alle 5000 Jahre, doch es dauert nur noch knapp 60 Stunden und der Zyklus ist wieder erfüllt. Und Lara weiß nicht alleine um die Existenz des Artefakts. Auch der Geheimbund der Illuminati ist hinter dem Schlüssel her und sie wollen die übernatürlichen Kräfte des allsehenden Auges für sich nutzen. Auf der Suche nach der Uhr beginnt eine gefährliche Jagd um die ganze Welt, und die skrupellosen Illuminati schrecken vor nichts zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angelina Jolie (Lara Croft) Jon Voight (Lord Richard Croft) Daniel Craig (Alex West) Iain Glen (Manfred Powell) Noah Taylor (Bryce) Leslie Phillips (Wilson) Christopher Barrie (Hilary, der Butler) Originaltitel: Lara Croft: Tomb Raider Regie: Simon West Drehbuch: Patrick Massett, John Zinman Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Graeme Revell Altersempfehlung: ab 12