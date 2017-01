Der vertrottelte Geheimagent Alex (Owen Wilson) und der großmäulige Boxchampion Kelly (Eddie Murphy) sollen in Budapest einen Gangster aufspüren, der den Prototyp eines Spionageflugzeugs gestohlen hat. Viel Zeit bleibt den beiden nicht, denn der Bösewicht will den Flieger an Terroristen verscherbeln. - Agentenspaß nach der TV-Serie "Mit Tennisschläger und Kanonen", in der Eddie Murphy so schnell quasselt, wie Owen Wilson Auto fährt. In Google-Kalender eintragen