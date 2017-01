ATV 06:15 bis 07:00 Actionserie Revolution Neue Erkenntnisse USA 2013 Stereo Merken Die Sicherheitsvorkehrungen in Willoughby wurden verstärkt, sodass Miles, Charlie und die anderen in der Stadt gefangen sind. Als der Wissenschaftler Dr. Horn in Willoughby eintrifft, erfährt er von Aarons wundersamer Wiederauferstehung und versucht hinter dessen Geheimnis zu kommen, um es für seine eigenen Zwecke zu nutzen. Miles möchte Aaron aus der Stadt schaffen, was sich jedoch als äußerst schwierig erweist. Bei der Unternehmung bekommen die beiden Hilfe von Dr. Gene Porter. Doch allmählich stellt sich heraus, dass Rachels Vater nicht der zu sein scheint, der er vorgibt?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Billy Burke (Miles Matheson) Tracy Spiridakos (Charlie Matheson) Elizabeth Mitchell (Rachel Matheson) David Lyons (Bass Monroe) Giancarlo Esposito (Tom Neville) Zak Orth (Aaron Pittman) JD Pardo (Jason Neville) Originaltitel: Revolution Regie: Omar Madha Drehbuch: Anne Cofell Saunders, Matt Pitts Kamera: Jimmy Lindsey Altersempfehlung: ab 16