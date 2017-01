ATV 02:10 bis 03:55 Drama Dance! Jeder Traum beginnt mit dem ersten Schritt USA 2006 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Als der passionierte Tänzer Pierre Dulaine eines Abends einen Jugendlichen beobachtet, der grundlos ein Auto zerstört, stellt er ihn zur Rede. Die verzweifelte Lage des Teenagers veranlasst ihn, sich für junge Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen einzusetzen und ihnen mittels Bewegung und Tanz ein neues Lebensgefühl mit sinnvollen Perspektiven zu bieten. Dabei muss er einige Überzeugungsarbeit leisten, bis er als ehrenamtlicher Tanzlehrer unterrichten darf. Trotz der Option auf ein besseres Leben, sträuben sich die Schüler Dulaine zu akzeptieren. Durch seine Beharrlichkeit gelingt es ihm, die Kids mitzureißen, die mit einem Mix aus Standardtänzen und hartem Hip-Hop einen neuen Tanzstil kreieren und dadurch als ernsthafte Konkurrenz bei einem gut dotierten Tanzturnier gehandelt werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antonio Banderas (Pierre Dulaine) Rob Brown (Jason 'Rock' Rockwell) Yaya DaCosta (LaRhette) Alfre Woodard (Augustine James) John Ortiz (Mr. Temple) Laura Benanti (Tina) Jonathan Malen (Kurd) Originaltitel: Take the Lead Regie: Liz Friedlander Drehbuch: Dianne Houston Kamera: Alex Nepomniaschy Musik: Swizz Beatz, Aaron Zigman Altersempfehlung: ab 6