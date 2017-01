ATV 20:15 bis 23:35 Drama Der Patriot USA, D 2000 2017-01-03 23:55 Stereo 20 40 60 80 100 Merken South Carolina, 1776: Der Witwer Benjamin Martin, ein anerkannter Veteran im Freiheitskampf gegen Franzosen und Indianer, schwört der Gewalt ab und lebt mit seiner restlichen Familie zurückgezogen auf einer kleinen Plantage. Aus dem sich anbahnenden Unabhängigkeitskrieg gegen die britische Kolonialmacht will er sich heraushalten. Doch als ihm sein Sohn Gabriel die Stirn bietet, gegen seinen Willen der Armee beitritt und ein britischer General eines seiner Kinder brutal ermordet, sieht er sich gezwungen erneut zu den Waffen zu greifen. Martin stellt einen Milizverband auf die Beine und rekrutiert seine Leute in Kirchen und Kneipen, um das Land von den britischen Invasoren zu befreien?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Benjamin Martin) Heath Ledger (Gabriel Martin) Joely Richardson (Charlotte Selton) Jason Isaacs (Col. William Tavington) Chris Cooper (Col. Harry Burwell) Tchéky Karyo (Jean Villeneuve) Tom Wilkinson (Gen. Lord Charles Cornwallis) Originaltitel: The Patriot Regie: Roland Emmerich Drehbuch: Robert Rodat Kamera: Caleb Deschanel Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 16