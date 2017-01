RTL II 22:10 bis 00:20 Actionfilm Ironclad 2 - Bis aufs Blut GB 2014 2017-01-14 01:10 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im England des 13. Jahrhunderts muss sich Familie De Vesci auf ihrer Burg gegen blutrünstige keltische Stämme verteidigen. Die keltischen Plünderer lassen auf ihren Raubzügen keine Gnade walten. Bei einem ihrer Überfälle wird der Sohn des Kelten-Häuptlings von einem Diener der Familie De Vesci getötet, woraufhin die Kelten Rache schwören. Das im Sterben liegende Familienoberhaupt der De Vescis befiehlt seinem Sohn Hubert, sich auf die Suche nach seinem Vetter Guy zu machen. Dieser soll die Familie bei der Verteidigung der Burg unterstützen. Doch der Cousin leidet unter den Taten seiner Vergangenheit als kaltblütiger Söldner, weswegen er dem Hilferuf ablehnend gegenüber steht. Mit der Zusicherung einer großzügigen Bezahlung gelingt es dem jungen De Vesci, seinen Vetter umzustimmen. Gemeinsam trommeln sie eine kleine Gruppe gefährlicher Typen zusammen und machen sich auf den Weg zur Burg. Eine große Schlacht steht bevor. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michelle Fairley (Joan De Vesci) Roxanne McKee (Blanche) Tom Austen (Guy the Squire) Danny Webb (Mr. Smith) David Caves (Berenger) Rosie Day (Kate) Andy Beckwith (Pierrepoint) Originaltitel: Ironclad: Battle for Blood Regie: Jonathan English Drehbuch: Jonathan English, Stephen McDool Kamera: Zoran Popovic Musik: Andreas Weidinger, Prajyot Mahajan Altersempfehlung: ab 16