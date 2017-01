RTL II 20:15 bis 22:10 Fantasyfilm The Legend Of Hercules USA 2014 2017-01-14 23:35 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken 1.200 vor Christus: Das Volk leidet unter der tyrannischen Herrschaft König Amphitryons. Verzweifelt richtet sich Königin Alkmene an den mächtigen Zeus. Der Göttervater erhöht ihre Gebete und schenkt ihr einen Sohn, Hercules. Dessen Bestimmung wird es sein, König Amphitryon zu stürzen. Lange Zeit ahnt der Prinz nichts von seiner göttlichen Herkunft. Erst als er sich unsterblich in die seinem Bruder Iphicles versprochene, kretische Prinzessin Hebe verliebt und von seinem Stiefvater Amphitryon ins Exil verbannt wird, entdeckt er seine gigantischen Fähigkeiten. In der brutalen Welt der Gladiatoren wächst er über sich hinaus und erkennt seine grenzenlose Stärke. Wild entschlossen stellt er sich dem Kampf um das Schicksal seines Volkes und seiner einzig wahren Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kellan Lutz (Herkules) Gaia Weiss (Hebe) Scott Adkins (König Amphitryon) Roxanne McKee (Königin Alkmene) Liam Garrigan (Iphikles) Liam McIntyre (Sotiris) Rade Serbedzija (Cheiron) Originaltitel: The Legend of Hercules Regie: Renny Harlin Drehbuch: Renny Harlin, Sean Hood, Daniel Giat, Giulio Steve Kamera: Sam McCurdy Musik: Tuomas Kantelinen Altersempfehlung: ab 12