RTL II 20:15 bis 22:20 Fantasyfilm Vampire Academy USA, GB, RUM 2014 Nach einer Vorlage von Richelle Mead 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die siebzehnjährige Rose ist ein Dhampir, halb Mensch, halb Vampir. An der Vampire Academy werden die jungen Dhampire zu Wächtern der Moroi-Vampire ausgebildet, denn die friedfertigen und sterblichen Moroi stehen auf der Todesliste der bösartigen Strigoi-Vampire. Rose nimmt ihre Ausbildung besonders ernst, da sie später einmal für den Schutz ihrer besten Freundin Lissa verantwortlich ist. Da Lissa eine Moroi-Prinzessin ist - und auch noch die letzte ihrer Familie - haben es die Strigoi-Vampire auf sie abgesehen. Seit Lissas Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind, besteht zwischen den beiden Freundinnen eine ganz besondere Verbindung. Trotz all dieser Schwierigkeiten führen sie dennoch ein ganz normales Teenager-Leben, sie besuchen die angesagtesten Parties, belegen die gleichen Kurse und verlieben sich aus heiterem Himmel - vor allem Roses Leben steht Kopf, als ihr späterer Trainer und Mentor Dimitri in ihr Leben tritt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zoey Deutch (Rose Hathaway) Lucy Fry (Lissa Dragomir) Danila Kozlovsky (Dimitri Belikov) Gabriel Byrne (Victor Dashkov) Dominic Sherwood (Christian Ozera) Olga Kurylenko (Ellen Kirova) Sarah Hyland (Natalie Dashkov) Originaltitel: Vampire Academy Regie: Mark Waters Drehbuch: Daniel Waters Kamera: Tony Pierce-Roberts Musik: Rolfe Kent Altersempfehlung: ab 12