RTL II 05:50 bis 07:15 Komödie Der Zauberwunsch USA 1997 16:9 Dolby Digital HDTV Die achtjährige Anabel muss das Schlimmste verhindern: Wenn ihr liebevoller Vater, ein gutmütiger Kutscher und leidenschaftlicher Sänger, nicht endlich eine Rolle im Broadway-Musical ergattern kann, droht ein Umzug vom turbulenten New York in die öde Wildnis Nebraskas. In ihrer Not wünscht sich das Mädchen eine Fee herbei - und tatsächlich wird ihr Hilferuf erhört. Die männliche Fee Murray verspricht die Erfüllung ihrer Träume und Wünsche. Doch das geht alles andere als gut: Nicht nur, dass Murray reichlich untalentiert scheint, taucht zu allem Unglück auch noch die böse Fee Claudia auf und holt zum Schlag gegen ihren friedliebenden Zauberkollegen aus. Sie klaut auf der Amerikanischen Vereinigung Guter Feen sämtliche Zauberstäbe und entzaubert alle Feen und Zauberer. Können Murray und Anabel die Stäbe wiederfinden und die Welt für alle Kinder und Eltern in einen besseren Ort verwandeln? Schauspieler: Martin Short (Murray) Mara Wilson (Anabel) Kathleen Turner (Claudia) Amanda Plummer (Boots) Robert Pastorelli (Oliver) Francis Capra (Charlie) Ruby Dee (Hortense) Originaltitel: A Simple Wish Regie: Michael Ritchie Drehbuch: Jeff Rothberg Kamera: Ralf Bode Musik: Bruce Broughton Altersempfehlung: ab 6