RTL II 01:35 bis 03:10 Thriller Ohne Limit USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Eddie Morras Leben verläuft mehr als nur schief. Viel zu lange schreibt er schon an seinem ersten Roman und lässt sich gehen. Als ihn auch noch seine Freundin Lindy verlässt, fehlt ihm jede Motivation. Doch eines Tages begegnet er zufällig dem Bruder seiner Ex-Verlobten, der ihm eine neue Designerdroge namens NZT anbietet. Die Wirkung: Innerhalb kürzester Zeit ist Eddie in der Lage sämtliche Kapazitäten seines Gehirns zu nutzen. Seinen Roman beendet er somit innerhalb kürzester Zeit und plötzlich stehen ihm alle Türen offen. In kürzester Zeit gelingt es ihm, zu einem der größten Finanzgenies der Wall Street aufzusteigen. Doch schon bald merkt Eddie, auf welch gefährliches Spiel er sich da eingelassen hat - vor allem, als sein NZT-Vorrat zur Neige geht und die Entzugserscheinungen der Droge einsetzen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Cooper (Eddie Morra) Robert De Niro (Carl Van Loon) Abbie Cornish (Lindy) Andrew Howard (Gennady) Anna Friel (Melissa) Johnny Whitworth (Vernon) Robert John Burke (Pierce) Originaltitel: Limitless Regie: Neil Burger Drehbuch: Leslie Dixon Kamera: Jo Willems Musik: Paul Leonard-Morgan Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 360 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:25 bis 05:00

Seit 155 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 90 Min. Ohne Limit

Thriller

RTL II 01:35 bis 03:10

Seit 85 Min.