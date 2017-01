RTL II 23:30 bis 01:35 Actionfilm Chaos GB, CDN, USA 2005 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach einer missglückten Geiselbefreiung wurde Detective Conners (Jason Statham) vom Dienst suspendiert. Einige Zeit später wird in Seattle eine Bank überfallen. Die Gangster nehmen mehrere Geiseln. Ihr Anführer Lorenz (Wesley Snipes) will nur mit Conners verhandeln. Der erhält seine Polizeimarke zurück und übernimmt die Leitung der Polizeioperation. Als Partner und Aufpasser wird ihm der Neuling Shane Dekker (Ryan Phillippe) zur Seite gestellt. Beim Zugriff gelingt den Gangstern die Flucht. Conners und Dekker übernehmen die Verfolgung der Bande, die scheinbar keinen Cent gestohlen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Quentin Conners) Ryan Phillippe (Shane Dekker) Wesley Snipes (Lorenz / Jason York) Justine Waddell (Det. Teddy Galloway) Henry Czerny (Capt. Martin Jenkins) Nicholas Lea (Det. Vincent Durano) Jessica Steen (Karen Cross) Originaltitel: Chaos Regie: Tony Giglio Drehbuch: Tony Giglio Kamera: Richard Greatrex Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 16