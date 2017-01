Schweiz 1 10:00 bis 11:10 Dokumentation Schöö wüescht - Die Silvesterchläuse von Urnäsch Die Silvesterchläuse von Urnäsch CH 2017 Stereo HDTV Merken Der Bismärkli-Schuppel ist das letzte Mal mit ihrer aufwendig produzierten "Groscht", also ihrer Chlausentracht, unterwegs. Rund 600 Stunden haben sie an ihren Hüten und Hauben gearbeitet und diese voller Stolz über vier Jahre getragen, immer zu Silvester. Doch nun ist Zeit für Neues: Die Maske wird abgelegt, der Hut abgezogen. Eine Reise zu einem neuen Satz von Hüten und Hauben beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Schöö wüescht - Die Silvesterchläuse von Urnäsch

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 164 Min. Frauentausch

Dokusoap

RTL II 08:55 bis 10:50

Seit 103 Min. Kung Fu Panda

Trickfilm

VOX 09:05 bis 10:50

Seit 93 Min. Vorstadtkrokodile 3

Abenteuerfilm

Super RTL 09:25 bis 10:45

Seit 73 Min.