Dokumentation Siva Pacifica AUS 2003 Originaltitel: Last Voices From Heaven Auf den Salomon-Inseln, die zur südpazifischen Inselgruppe Melanesiens gehören, trifft der preisgekrönte Musikproduzent Anthony Copping auf einen Seelenverwandten - den einheimischen Musiker Pascal Oritaimae. Gemeinsam planen sie ein Album mit traditioneller südpazifischer Musik. Zunächst erklimmen sie den aktiven Vulkan Yasur auf der Insel Tanna, um ein mysteriöses Ritual mithilfe ihres Tonaufnahmegeräts festzuhalten.