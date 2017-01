VOX 20:15 bis 22:30 Actionfilm Unknown Identity GB, D, F, CDN, J, USA 2011 2017-01-07 03:15 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der amerikanische Wissenschaftler Dr. Martin Harris soll in Berlin einen Vortrag auf einem Biotechnologie-Kongress halten. Auf dem Weg ins berühmte Hotel Adlon wird er mit seinem Taxi in einen schweren Autounfall verwickelt und er erwacht erst Tage später aus dem Koma. Doch damit beginnt der eigentliche Alptraum erst: Harris' Frau Elizabeth scheint ihren eigenen Mann nicht mehr zu kennen. Aber es kommt noch schlimmer: An ihrer Seite wacht ein fremder Mann, der sich als Martin Harris ausgibt. Von seinem Unfall will niemand etwas gehört haben. Als ihm seine verzweifelte Lage bewusst wird, ist Harris' einzige Chance, gemeinsam mit der Unfallfahrerin Gina Licht in die unerklärlichen Vorkommnisse zu bringen. Zusammen mit seiner Retterin und dem ehemaligen Stasi-Agenten Jürgen kämpft der US-Biologe um sein altes Leben und seine Identität. Dabei kommt er einer weitreichenden und für ihn lebensgefährlichen Verschwörung auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam Neeson (Dr. Martin Harris) Diane Kruger (Gina) January Jones (Elizabeth Harris) Aidan Quinn (Martin B) Bruno Ganz (Ernst Jürgen) Frank Langella (Rodney Cole) Sebastian Koch (Professor Leo Bressler) Originaltitel: Unknown Regie: Jaume Collet-Serra Drehbuch: Oliver Butcher, Stephen Cornwell Kamera: Flavio Labiano Musik: John Ottman, Alexander Rudd Altersempfehlung: ab 12