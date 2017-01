BBC Entertainment 20:15 bis 21:00 SciFi-Serie Doctor Who Hexenkunst GB 2015 Merken Trapped and alone on the planet Skaro, the Doctor is at the heart of the Dalek Empire - no sonic, no TARDIS and nobody to help. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Capaldi (The Doctor) Jenna Coleman (Clara) Michelle Gomez (Missy) Jami Reid-Quarrell (Colony Sarff) Julian Bleach (Davros) Joey Price (Boy) Nicholas Briggs (Dalek) Originaltitel: Doctor Who Regie: Hettie MacDonald Drehbuch: Steven Moffat Kamera: Ali Asad

