ProSieben 20:15 bis 22:55 Drama Der große Gatsby AUS, USA 2013 Nach dem Buch von F. Scott Fitzgerald 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken New York, 1922. Der junge Börsenmakler Nick ist fasziniert von seinem Nachbarn Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio), der oft dekadente Feste feiert. Gatsbys eigentliches Interesse gilt jedoch seiner einstigen Geliebten Daisy. Als er im Krieg war, heiratete seine große Liebe einen Anderen … Opulente Neuverfilmung des Literaturklassikers nach F. Scott Fitzgerald. Die goldenen 1920er-Jahre bilden die perfekte Bühne für ein dekadentes Spektakel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leonardo DiCaprio (Jay Gatsby) Carey Mulligan (Daisy Buchanan) Tobey Maguire (Nick Carraway) Joel Edgerton (Tom Buchanan) Isla Fisher (Myrtle Wilson) Jason Clarke (George Wilson) Adelaide Clemens (Catherine) Originaltitel: The Great Gatsby Regie: Baz Luhrmann Drehbuch: Baz Luhrmann, Craig Pearce Kamera: Simon Duggan Musik: Craig Armstrong Altersempfehlung: ab 12

