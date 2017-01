Anixe HD 20:15 bis 21:15 Krimiserie SK Kölsch Altes Eisen D 2002 Merken Im Rahmen einer Imagekampagne der Kölner Polizei müssen Jupp und Taube Vorträge über Verbrechensprävention in einem Seniorenheim halten. Eine Aufgabe, von der sich Jupp nicht gerade gefordert fühlt. Was zuerst nach einer langweiligen PR Kampagne aussieht, entpuppt sich jedoch schnell als ein verwirrender Fall für die SK Kölsch. Als Mörder an dem dubiosen Fotografen Zitwitz kommt praktisch jeder der Altersheimbewohner in Frage. Jupp und Taube finden heraus, dass hinter der scheinbar friedlichen Fassade der Seniorenresidenz Rheingold ein tödlicher Kampf um Liebe, Eifersucht, Rache und Intrigen tobt In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicole Ansari-Cox (Anna) Katja Bellinghausen (Uschi Neugebauer) Tatjana Clasing (Pathologin) Christoph Dittmann (Hagen Dietrich) Uwe Fellensiek (Jupp Schatz) Lothar Förster (Rudi) Annette Frier (Jenny) Originaltitel: SK Kölsch Regie: Wilhelm Engelhardt Drehbuch: Ralf Huttanus Kamera: Thomas Meyer Musik: Curt Cress, Chris Weller Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 245 Min. Red Line

Thriller

Tele 5 23:50 bis 01:30

Seit 75 Min. Der Loulou

Drama

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 60 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 55 Min.