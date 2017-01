puls 4 20:15 bis 22:20 Actionfilm Cop Out - Geladen und entsichert USA 2010 2017-01-15 03:30 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die beiden Detectives Jimmy und Paul sind seit vielen Jahren ein eingeschworenes Team. Eines Tages wird Jimmy eine seltene und wertvolle Baseball-Sammelkarte gestohlen, deren Verkauf die Hochzeit seiner innig geliebten Tochter finanzieren sollte. Jimmy will um alles in der Welt das Diebesgut zurückgewinnen - doch Paul, der scheinbar von seiner Frau betrogen wird, ist mit seinen Gedanken nicht bei der Sache. Eine Hetzjagd durch New York beginnt, bei der sich der Gangster als gnadenlos erweist. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Bruce Willis (Jimmy Monroe) Tracy Morgan (Paul Hodges) Adam Brody (Barry Mangold) Kevin Pollak (Hunsaker) Juan Carlos Hernández (Raul) Seann William Scott (Dave) Guillermo Diaz (Poh Boy) Originaltitel: Cop Out Regie: Kevin Smith Drehbuch: Robb Cullen, Mark Cullen Kamera: David Klein Musik: Harold Faltermeyer Altersempfehlung: ab 16

