Schweiz 2 22:40 bis 23:20 Show Arosa Humor-Festival Sélection 2 mit Lapsus CH 2016 2017-01-16 22:45 Stereo HDTV Merken Die zwei rund 35-minütigen Comedyshows aus dem Zelt zeigen ausschliesslich Ausschnitte aus Festivalbeiträgen. Die Auswahl der auftretenden Künstler in den beiden aufgezeichneten Shows ist durch den Veranstalter, Arosa Tourismus, erfolgt. Für die filmische Zusammenstellung der beiden Sendungen verantwortlich zeichnet die Redaktion Comedy vom Schweizer Radio und Fernsehen. Moderation Lapsus, das sind Christian Höhener und Peter Winkler. Zusammen präsentieren sie Gäste und Kollegen aus der Kabarett- und Comedyszene einem breiten Publikum. Frölein da Capo Die Engelsstimme leitet mit ihrer Loop-Kiste ein kleines Orchester, ist Leadsängerin, Bläsersatz und Schlagzeuger in einem: Charmant präsentiert sie nicht alltägliche Lieder mit Tiefgang der Alltäglichkeit. Oropax Wenn sie schon wieder einmal in Arosa sind, dann spielen sie - und spielen und spielen und spielen. Ein Abend mit den beiden ist ein Fest für Freunde des sinnfreien Klamauks. Ohne Rolf Wenn Papierfetzen leise vom Flipchart fliegen, das Rascheln zur Sprache wird und jedes Blatt eine Geschichte erzählt: ohne Rolf mit Wort- und Spielwitz. Fabian Unteregger Bei Unteregger kommt alles unter das satirische Seziermesser, genüsslich, geistreich und witzig: der Schweizer Alltag, der Umgang der Schweizerinnen und Schweizer mit Sprachen oder Exponenten der Regierung. Und singen kann er auch noch. Sutter & Pfändler Das Komikerduo mit Cony Sutter und Peter Pfändler belebt seit mehr als 15 Jahren die Schweizer Comedyszene. Sie perfektionieren das klassisches Setting mit Weissclown und Dummem August und begeistern Jung und Alt mit witzigen Wortgefechten und gekonnten Parodien. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Frölein da Capo, Oropax, Ohne Rolf, Fabian Unteregger, Sutter & Pfändler Originaltitel: Arosa Humor-Festival

