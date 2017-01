Nick 20:35 bis 21:00 Jugendserie Die Thundermans Superhelden in Strumpfhosen USA 2016 Merken Als Chloe erzählt, dass sie Max am liebsten hat, versucht Phoebe, ihr zu beweisen, wie Max in Wahrheit ist. Dazu erzählt sie eine Robin-Hood-Interpretation, in der Phoebe Hood gegen den bösen Maxingham kämpft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kira Kosarin (Phoebe Thunderman) Jack Griffo (Max Thunderman) Addison Riecke (Nora Thunderman) Diego Velazquez (Billy Thunderman) Chris Tallman (Hank Thunderman) Rosa Blasi (Barb Thunderman) Audrey Whitby (Cherry) Originaltitel: The Thundermans Regie: Jonathan Judge Drehbuch: Chris Atwood