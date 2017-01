Nick 20:15 bis 20:40 Kinderserie 100 Dinge bis zur Highschool Das Hinterlass-deine-Spuren-Ding USA 2015 Merken Die drei Freunde wollen an ihrer Schule Spuren hinterlassen, dies ist aber nicht so einfach. Doch zuletzt rettet CJ die erinnerungsträchtige Kaugummiwand, Crispo kommt auf eine Plakette und Fenwick sorgt für einen neuen Wasserspender. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Allegra Acosta (Aubrey Garcia) Raajeev Aggerwhil (Mr. Bored) Henry Dittman (Mr. Martin) Max Ehrich (Ronbie Martin) Stephanie Escajeda (Mrs. Martin) Jade Holden (Student) Owen Joyner (Crispo Powers) Originaltitel: 100 Things to Do Before High School Regie: Julian Petrillo Drehbuch: Lazar Saric

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 245 Min. Red Line

Thriller

Tele 5 23:50 bis 01:30

Seit 75 Min. Der Loulou

Drama

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 60 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 55 Min.