SWR 20:15 bis 23:10 Show Verstehen Sie Spaß? D 2016 Dolby Untertitel 16:9 HDTV Merken Jörg Pilawa und Frank Plasberg bei "Verstehen Sie Spaß?". Weitere Gäste der SWR Sendung am 23. April: Anne Gesthuysen, Jana Ina und Giovanni Zarrella, Alfons Schuhbeck und Christoph Maria Herbst. Guido Cantz ist wieder da! Live aus den Bavaria Studios in München präsentiert der Moderator diese "Verstehen Sie Spaß?"-Ausgabe. Auf dem Programm stehen zahlreiche Filme mit der versteckten Kamera. Fest steht: Zur Freude der Zuschauer wird so mancher Prominenter diese TV-Show nicht so schnell vergessen. Guido Cantz und sein Team sorgen z. B. dafür, dass Frank Plasberg und seine Frau Anne Gesthuysen bei Jörg Pilawa ein "Paarduell" der besonderen Art erlebten. In der Vorabend-Quizshow im Ersten werden die beiden von den Lockvögeln Jana Ina und Giovanni Zarrella vor laufender Kamera gehörig aufs Glatteis geführt. Wie das Duo Plasberg-Gesthuysen auf den oscarreifen Auftritt der Zarrellas reagierte, zeigt die große Samstagabendshow des SWR. Ebenfalls zu Gast ist Sterne- und Fernsehkoch Alfons Schuhbeck. Auf Guido Cantz' Sofa weiß der Gewürzpapst, von einer gepfefferten gastronomischen Erfahrung in Italien zu berichten. Darüber hinaus hat sich der Schauspieler Christoph Maria Herbst angekündigt, der u. a. über seine neuesten Pläne und Projekte spricht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guido Cantz Gäste: Gäste: Jörg Pilawa, Frank Plasberg, Anne Gesthuysen, Jana Ina, Giovanni Zarrella, Alfons Schuhbeck, Christoph Maria Herbst Originaltitel: Verstehen Sie Spaß?

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 245 Min. Red Line

Thriller

Tele 5 23:50 bis 01:30

Seit 75 Min. Der Loulou

Drama

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 60 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 55 Min.