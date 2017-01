Servus TV 20:15 bis 22:20 Thriller Disconnect USA 2012 2017-01-14 02:10 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Bei Recherchen über die Gefahren des Internet entdeckt Nina (Andrea Riseborough) eine Porno-Webseite mit Minderjährigen. Die Reporterin kann einen der Jugendlichen interviewen. Nina hofft Kyle, so der Name des Informanten, dazu bringen zu können, die Sex-Organisation an das FBI zu verraten. Die Jugendlichen Jason und Fry haben es auf den Außenseiter Ben (Jonah Bobo) abgesehen. Sie schicken ihm über das Web das Nacktfoto einer gewissen "Jessica". Ben antwortet darauf mit einem eigenen erotischen Foto. Das gibt Jason und Fry die Gelegenheit, den schüchternen Jungen bloßzustellen. Bens Vater (Jason Bateman), ein Anwalt, muss einschreiten. In der Ehe von Cindy (Paula Patton) und Derek (Alexander Skarsgård) kriselt es. Beide haben im Internet einen Ersatz für den Partner gefunden: Cindy chattet mit einem Unbekannten über ihr Privatleben, und Derek verbringt viel Zeit mit Online-Glücksspielen. Plötzlich ist das gemeinsame Konto leergeräumt. Cindy und Derek vermuten, dass sie über das Internet ihre Bankverbindung preisgegeben haben. Sie beauftragen einen Privatdetektiv, den Täter ausfindig zu machen. In mehreren Episoden erzählt US-Regisseur Henry Alex Rubin, welchen Gefahren die Menschen sich im Umgang mit dem World-Wide-Web aussetzen. Auch wenn sein Indie-Film "Disconnect" in den USA spielt, sind die dargestellten Schicksale auf unsere europäische Gesellschaft übertragbar. Bei Erscheinen sorgte Rubins spannendes Filmdrama wegen seiner Kritik an der herrschenden Netzwerk-Euphorie für Aufsehen. Aus dem Schauspiel-Ensemble ragen heraus Jason Bateman (Bens Vater), Andrea Riseborough (Nina), Paula Patton (Cindy), Alexander Skarsgård (Derek), und Jonah Bobo (Ben). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Bateman (Rich Boyd) Hope Davis (Lydia Boyd) Frank Grillo (Mike Dixon) Michael Nyqvist (Stephen Schumacher) Paula Patton (Cindy Hull) Andrea Riseborough (Nina Dunham) Alexander Skarsgård (Derek Hull) Originaltitel: Disconnect Regie: Henry Alex Rubin Drehbuch: Andrew Stern Kamera: Ken Seng Musik: Max Richter Altersempfehlung: ab 12

