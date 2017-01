ZDF 03:30 bis 04:55 Krimi SOKO Leipzig Folge: 320 Aus der Hölle D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Rentner, der gemeinsam mit seiner Frau Nora einen syrischen Flüchtling bei sich zu Hause aufgenommen hat, wird vor seiner Kirche ermordet. Leipzigs Islamgegner sind alarmiert. Lautstark fordern sie ein härteres Durchgreifen gegen den Terror. Hass, Ängste und Vorurteile prägen diesen Fall. Und tatsächlich entdecken die Ermittler eine Dschihadisten-Gruppe, deren Pläne unberechenbar sind. Doch ein Mann will die Gruppe verlassen. Er tritt in konspirativen Kontakt mit Tom. Der Deutschtürke hat genug von Krieg und Gewalt gegen Unschuldige. Er stellt Bedingungen im Austausch für Informationen über geplante Anschläge. Tom sieht hier eine große Chance, doch die Skepsis seiner Kollegen ist groß. Kann man einem Islamisten vertrauen, der in einem Terrorcamp ausgebildet wurde und sich plötzlich geläutert gibt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Marco Girnth (Jan Maybach) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Steffen Schroeder (Tom Kowalski) Erika Skrotzki (Vera Doering) Ole Fischer (Bastian Drewitz) René Ifrah (Amir Mahrous) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Robert Del Maestro Drehbuch: Ulf Tschauder Kamera: Henning Jessel Musik: Georg Kleinebreil, George Kochbeck