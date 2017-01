ZDF neo 23:50 bis 01:45 Thriller Im Auftrag des Drachen USA 1975 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ein Bergsteiger und ehemaliger Geheimagent bekommt den Auftrag, die beiden Mörder eines befreundeten Agenten zu finden. Während der erste schnell aufgespürt wird, kann der zweite, der ebenfalls Bergsteiger ist, erst bei der Besteigung des Eigers gestellt werden. Ein in den Bergszenen faszinierender, mit Clint Eastwood zugkräftig besetzter, spannender Agententhriller nach dem gleichnamigen Roman des Thrillerautors Trevanian. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Clint Eastwood (Dr. Jonathan Hemlock) George Kennedy (Ben Bowman) Vonetta McGee (Jemima Brown) Jack Cassidy (Miles Mellough) Heidi Brühl (Mrs. Anna Montaigne) Thayer David (der Drache) Reiner Schöne (Karl Freytag) Originaltitel: The Eiger Sanction Regie: Clint Eastwood Drehbuch: Hal Dresner, Warren Murphy, Rod Whitaker Kamera: Frank Stanley, William N. Clark Musik: John Williams Altersempfehlung: ab 12