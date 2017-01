ZDF neo 20:15 bis 21:50 Komödie Mickey Blue Eyes - Mafioso wider Willen GB, USA 1999 Stereo 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ausgerechnet ein Heiratsantrag bringt das wohlgeordnete Leben des smarten Auktionators Michael Felgate gründlich durcheinander, denn seine Angebetete Gina ist die Tochter eines Mafiosos. Entgegen Ginas Warnungen verstrickt sich der etwas naive Michael schon bald in den Fängen von "La familia", stolpert über eine Leiche und muss sich der Angriffe der New Yorker Unterwelt erwehren. Zu allem Überfluss gilt es dann auch noch, das Herz der schwer enttäuschten Gina zurückzugewinnen. "Mickey Blue Eyes - Mafioso wider Willen" ist romantische Liebeskomödie und schwarze Krimikomödie zugleich. Hugh Grant begeistert, wie gewohnt, als sympathischer Chaot und krönt das humoristische Feuerwerk zusätzlich mit einigen Slapstickeinlagen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hugh Grant (Michael Felgate) James Caan (Frank Vitale) Jeanne Tripplehorn (Gina Vitale) Burt Young (Vito Graziosi) James Fox (Philip Cromwell) Joe Viterelli (Vinnie D'Agostino) Gerry Becker (Agent Connell) Originaltitel: Mickey Blue Eyes Regie: Kelly Makin Drehbuch: Adam Scheinman, Robert Kuhn Kamera: Donald E. Thorin Musik: Basil Poledouris Altersempfehlung: ab 6

