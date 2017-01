Tele 5 23:52 bis 01:32 Horrorfilm Mega Shark vs. Giant Octopus USA 2009 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Als Haiforscherin Emma illegalen Sonar-Tests des Militärs vor der Küste Alaskas in die Quere kommt, wird sie Zeugin, wie die Experimente zwei urzeitliche Giganten wiedererwecken. Doch erst als der ölplattformgroße Riesenoctopus den Pazifik unsicher macht und ein als ausgestorben geltender Monsterhai versucht, einen vollbesetzten Jumbo über dem Pazifik zu verschlucken, beauftragt das FBI Emma, Dr. Sanders und den japanischen Forscher Dr. Shimada, damit sie die Ungeheuer mit Pheromonen anlocken. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Deborah Gibson (Emma MacNeil) Lorenzo Lamas (Allan Baxter) Vic Chao (Dr. Seiji Shimada) Jonathan Nation (Vince) Mark Hengst (Dick Ritchie) Michael Teh (Takeo) Chris Haley (Kenji) Originaltitel: Mega Shark vs. Giant Octopus Regie: Jack Perez Drehbuch: Jack Perez Kamera: Alexander Yellen Altersempfehlung: ab 12