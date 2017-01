Tele 5 22:01 bis 23:52 SciFi-Film Mega Shark vs. Mecha Shark USA 2014 2017-01-14 02:53 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weltweite Börsenkursstürze und Panik bei den Mittelmeeranrainern sind die unmittelbare Folge, als ein weiterer urzeitlicher Monsterhai der Gattung Megalodon vor der Küste Ägyptens auftaucht und schweren Schaden anrichtet. Doch diesmal zeigt sich die Navy besser vorbereitet, hat bereits ein spezielles U-Boot entwickelt, mit dem Militärwissenschaftlerin Rosie dem Untier zu Leibe rücken will. Doch die technische Neuerung hat noch ihre Tücken und Schwachstellen, welche der mörderische Riesenhai prompt zu nutzen weiß. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Christopher Judge (Jack Turner) Elisabeth Röhm (Rosie) Matt Lagan (Admiral Engleberg) Hannah Levien (Sandy) Deborah Gibson (Emma MacNeil) Fiona Hardingham (Mutter) Emma Rose Maloney (Stacy) Originaltitel: Mega Shark vs. Mecha Shark Regie: Emile Edwin Smith Drehbuch: Jose Prendes, H. Perry Horton Kamera: Alexander Yellen Musik: Isaac Sprintis Altersempfehlung: ab 12