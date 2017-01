Tele 5 20:15 bis 22:00 SciFi-Film Mega Shark vs. Kolossus USA 2015 2017-01-14 01:30 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vor der Küste von Kalifornien taucht ein tot geglaubter, riesenhafter Weißer Hai auf und richtet einige Schäden an unter den extra für seine Bekämpfung eingerichteten Armeeeinheiten. Wissenschaftlerin Gray glaubt, dass es gute Gründe für sein Auftauchen gibt und möchte ihn näher erforschen, doch das Militär hat andere Pläne. Währenddessen macht sich auf der anderen Seite der Erdkugel ein gewaltiger Kampfroboter selbständig und zieht auf eine brachiale Zerstörungstür. Dabei stößt er irgendwann auch auf den Megahai. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Illeana Douglas (Gray) Ernest Thomas (Jackson) Amy Rider (King) Brody Hutzler (Dane) Tara Price (Parker) Tim Abell (Ivan) Bryan Hanna (Benedict) Originaltitel: Mega Shark vs. Kolossus Regie: Christopher Ray Drehbuch: Edward DeRuiter Kamera: Laura Beth Love Musik: Chris Cano, Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16

