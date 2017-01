WDR 20:15 bis 21:45 Show Hirschhausens Quiz des Menschen Dr. Eckart von Hirschhausen lüftet verblüffende Geheimnisse rund um den menschlichen Körper D 2016 2017-01-14 02:50 Stereo Untertitel HDTV Merken In "Hirschhausens Quiz des Menschen" überrascht Moderator und Arzt Dr. Eckart von Hirschhausen mit ungewöhnlichen Einblicken in Körper und Gesundheit. Es geht zum Beispiel um den Mythos "Multitasking". Telefonieren, dabei dem Kollegen schnell eine Frage beantworten und nebenher noch Kaffeekochen. Oft behauptet man von sich selbst "Multitasking-fähig" zu sein. Aber kann das menschliche Gehirn die verschiedenen Aufgaben wirklich parallel verarbeiten? Und wie viele Dinge können die Prominenten in der Show tatsächlich gleichzeitig bewältigen? Wie immer gibt es jede Menge Rätsel zum Mitraten: Welche Stimme gehört zu wem? Eckart von Hirschhausen erklärt, warum wir morgens anders klingen als am Abend? Beim Schluckauf-Quiz dreht sich alles um den peinlichen "Hicks", und die Zuschauer erfahren, was das Zwerchfell mit dem Schluckauf zu tun hat. Augen und Ohren auf bei "Hirschhausens Quiz des Menschen"! Es treten gegeneinander an: Entertainer Jürgen von der Lippe zusammen mit Moderatorin Enie van de Meiklokjes, Turner-Star Fabian Hambüchen und Moderatorin Ulrike von der Groeben sowie Schauspielerin Anja Kling mit ihrem Kollegen Hans Sigl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Dr. Eckart von Hirschhausen Gäste: Gäste: Jürgen von der Lippe (Entertainer), Enie van de Meiklokjes (Moderatorin), Fabian Hambüchen (Kunstturner), Ulrike von der Groeben (Moderatorin), Anja Kling (Schauspielerin), Hans Sigl (Schauspieler) Originaltitel: Hirschhausens Quiz des Menschen

