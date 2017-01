RTL II 20:15 bis 21:15 Fantasyserie Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer Die Zweitgeborenen USA, GB 2013 2017-01-14 02:50 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Am Hof von Königsmund wird Hochzeit gefeiert: Tyrion Lennister und Sansa Stark heiraten und verbringen ihre erste Nacht miteinander. Daenerys Targaryen und ihr Gefolge bereiten sich unterdessen vor, die Stadt Yunkai einzunehmen. Sie treffen auf den gefürchteten Heerführer der Armee der Zweitgeborenen, Mero, auch bekannt als Titans Bastard, um sich mit ihm zu verbünden. In Drachenstein fordert Davos Seewert von Priesterin Melisandre einen Beweis, der die geplante Opferung Gendrys rechtfertigt. Und Sam Tarly und Gilly müssen sich auf ihrem Weg einem Weißen Wanderer stellen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Dinklage (Tyrion Lennister) Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) Lena Headey (Cersei Lennister) Nikolaj Waldau (Jaime Lennister) Michelle Fairley (Catelyn Stark) Charles Dance (Tywin Lennister) Jack Gleeson (Joffrey Baratheon) Originaltitel: Game of Thrones Regie: Michelle MacLaren Drehbuch: David Benioff, D.B. Weiss Kamera: Chris Seager Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 16

