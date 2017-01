Der junge Polizist Billy Costigan wird in die Mafia eingeschleust. Undercover soll er sich das Vertrauen von Syndikatsboss Costello erarbeiten, um diesen zu Fall zu bringen. Gleichzeitig macht Colin Sullivan, ein enger Vertrauter Costellos, eine steile Karriere in den Reihen der Polizei - bis er schließlich auf Costello selbst angesetzt wird. Als die beiden Spione erfahren, dass es auf der jeweils eigenen Seite einen Maulwurf gibt, beginnt ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel. In Google-Kalender eintragen