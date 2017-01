RBB 20:15 bis 21:00 Krimiserie Mord mit Aussicht Folge: 3 Fingerübungen D 2008 Merken Der berühmte Klaviervirtuose Roman Lasmo ist einer der wenigen prominenten Einwohner Hengaschs, doch hat er sich bislang noch nie im Dorf blicken lassen. Das ändert sich, als seine Frau die Polizei bittet, mal nach ihrem Mann zu schauen, was Sophie und ihre Kollegen auch prompt erledigen. Wie sie feststellen müssen, hat jemand Lasmo seines kleinen Fingers beraubt und erpresst ihn nun. Ein Leben mit neun Fingern besitzt für einen Pianisten natürlich eine andere Wertigkeit als für einen Finanzbeamten, und so setzen Sophie, Dietmar und Bärbel alles daran, den Finger rechtzeitig wiederzufinden und den Schuldigen hinter Gitter zu bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Caroline Peters (Kommissarin Sophie Haas) Hans Peter Hallwachs (Hannes Haas) Meike Droste (Polizeimeisterin Bärbel Schmied) Bjarne Mädel (Polizeiobermeister Dietmar Schäffer) Petra Kleinert (Heike Schäffer) Sophie Rois (Leah Lasmo) Johannes Silberschneider (Roman Lasmo) Originaltitel: Mord mit Aussicht Regie: Arne Feldhusen Drehbuch: Marie Reiners Kamera: Johannes Imdahl Musik: Andreas Schilling

