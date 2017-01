tagesschau24 20:15 bis 21:15 Dokumentation Costa Concordia: Die ganze Geschichte Lügen, Versagen, Leid D 2013 2017-01-14 01:05 Merken Lügen, Versagen, Leid Die Katastrophe vor der Insel Giglio: Der Kapitän des Kreuzfahrtriesen "Costa Concordia" steuerte sein Schiff dicht an das Ufer. Der Rumpf wurde von einer Felsspitze aufgerissen, die "Costa Concordia" machte sofort Schlagseite und trieb steuerlos auf die Felsen der Ferieninsel Giglio. Der verantwortliche Kapitän verließ als einer der Ersten sein Schiff; er sei in ein Rettungsboot 'gefallen', erklärte er später. Bei dem Unglück kamen 32 Menschen ums Leben, darunter 12 Deutsche. Angelika Blank verlor in jener dramatischen Nacht ihre beste Freundin. Die beiden Freunde Marcel Zuhn und Matthias Hanke konnten erst nach 5 Stunden aus dem Wrack geborgen werden. Sie alle leiden noch unter den traumatischen Erlebnissen und werfen den Verantwortlichen großes Versagen vor. Die Schuldfrage soll nun vor einem Gericht in der Stadt Grosseto geklärt werden. Die Bergung des 300 Meter langen Schiffes gilt mit geschätzten 600 Millionen Euro als die teuerste und schwierigste in der maritimen Geschichte. Noch nie wurde ein Schiff in dieser Größe geborgen. "die story" rekonstruiert aufwendig, was in jener dramatischen Nacht vor Giglio geschah. War wirklich nur der Kapitän schuld? Deutsche Überlebende beschreiben, wie sie die Havarie und die chaotischen Stunden bis zu ihrer Rettung erlebt haben - und fordern Aufklärung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Costa Concordia: Die ganze Geschichte - Lügen, Versagen, Leid Regie: Wiel Verlinden

