RTL NITRO 20:15 bis 21:05 Actionserie Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Wer einmal lügt D 2008 2017-01-14 00:25 Merken Der 14-jährige Mario Hoffmann lebt bei seiner Mutter, der 37-jährigen Claudia und ihrem neuen Freund Thomas Berger, in den sich Claudia Hals über Kopf verliebt hat. Aber Mario traut dem Freund seiner Mutter nicht, er glaubt, ihn mal mit einer Pistole in der Hand gesehen zu haben. Das Problem ist: Mario erfindet ständig Fantasiegeschichten und so glaubt ihm niemand. Die Autobahnpolizisten Semir und Ben lernen Mario und sein Geschichte kennen, nachdem der Junge auf der Autobahn durch die Schuld eines Lkw-Fahrers verunglückt ist. Allerdings war der Junge heimlich mit Thomas' Wagen von zu Hause abhaut und wollte sich zu den Eltern seines verstorbenen Vaters durchschlagen. Semir entdeckt diverse blaue Flecken an seinen Armen und da er eine Kindesmisshandlung nicht ausschließen kann, nimmt er ihn mit auf die Wache. Wenig später kommt Claudia völlig aufgelöst dort an, um ihren Sohn abzuholen. Sie erzählt Ben und Semir, dass es gestern einen Streit zwischen Mario und Thomas gab und er wohl deshalb abgehauen sei. Die blauen Flecken stammen auf keinen Fall von ihrem neuen Freund. Die Neugierde der Autobahnpolizisten ist geweckt, sie forschen trotzdem nach und stoßen im Laufe ihrer Ermittlungen auf einen kriminellen Hintergrund von Berger und einen neuen Plan... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erdogan Atalay (Semir Gerkhan) Tom Beck (Ben Jäger) Philipp Moog (Thomas Berger) Sandro Lohmann (Mario Hoffmann) Antje Schmidt (Claudia Hoffmann) Thomas Büchel (Daniel Tempel) Charlotte Schwab (Anna Engelhardt) Originaltitel: Alarm für Cobra 11 - Die Autobahnpolizei Regie: Sebastian Vigg Drehbuch: Ralf Ruland Musik: Jaro Messerschmidt, Nik Reich Altersempfehlung: ab 12

