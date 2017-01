kabel eins 20:15 bis 21:10 Krimiserie Hawaii Five-0 In der Falle USA 2011 2017-01-14 01:35 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dem Ermittlerteam gelingt ein Schlag gegen das Drogenkartell. Dank eines anonymen Hinweises werden am Hafen Drogen im Wert von 80 Millionen Dollar sichergestellt und die Kuriere festgenommen. Während der öffentlichen Pressekonferenz wird ein Bus mit Privatschülern entführt. Doch den Entführern geht es nicht etwa um Lösegeld, sondern um das Kokain von der Razzia. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, denn das Team hat nicht die geringste Spur von den entführten Kindern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Masi Oka (Dr. Max Bergman) Cary-Hiroyuki Tagawa (Hiro Nashimori) Aimee Garcia (Karla) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Paul A. Edwards Drehbuch: Melissa Glenn, Jessica Grasl Kamera: James L. Carter Altersempfehlung: ab 16

