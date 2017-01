VOX 20:15 bis 22:10 Actionfilm Kampf der Titanen USA 2010 2017-01-14 04:00 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ohnmächtig muss der Gott Perseus, der als Mensch aufgewachsen ist, erleben, wie seine Familie dem Rachegott Hades zum Opfer fällt. Weil er nun nichts mehr zu verlieren hat, erklärt sich Perseus zu dem tollkühnen Versuch bereit, Hades zu überwinden, bevor dieser den Götterkönig Zeus entmachtet und die Erde ins Höllenchaos stürzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sam Worthington (Perseus) Gemma Arterton (Io) Mads Mikkelsen (Draco) Ralph Fiennes (Hades) Liam Neeson (Zeus) Jason Flemyng (Acrisius) Alexa Davalos (Andromeda) Originaltitel: Clash of the Titans Regie: Louis Leterrier Drehbuch: Travis Beacham, Phil Hay, Matt Manfredi Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: Ramin Djawadi Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 245 Min. Red Line

Thriller

Tele 5 23:50 bis 01:30

Seit 75 Min. Der Loulou

Drama

3sat 00:05 bis 01:45

Seit 60 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 55 Min.