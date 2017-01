Das Leben der Neuendorffs ändert sich, als plötzlich Susannes nervige, 72-jährige Mutter pflegebedürftig vor der Tür steht. Den lang geplanten Thailandurlaub deswegen absagen? Niemals! Und so wird die ehemalige Opernsängerin kurzerhand samt ihrer Allüren, die sowieso alle zur Weißglut treiben, mitgenommen. Gab es in Thailand nicht auch diese zauberhaften, preiswerten Pflegeheime für deutsche Senioren? Genau der richtige Ort, um seine Mutter zu entsorgen. In Google-Kalender eintragen